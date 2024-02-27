"Пожалеют через две минуты": Политолог объяснил, чем грозит Франции отправка войск на Украину

Франция перестанет существовать как государство, если отправит свои войска в зону СВО. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев, комментируя заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину, чтобы не допустить победы России.

Разгуляев добавил, что Западу уже на протяжении многих веков не дают покоя ресурсы России. В настоящее время это особенно остро чувствуется, считает политолог, ведь многие страны надеялись, что РФ не выстоит в конфликте. Однако всё происходит наоборот — Россия только укрепляет свои позиции, что очень раздражает Европу и США, пояснил эксперт.