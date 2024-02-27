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27 февраля, 15:34

"Пожалеют через две минуты": Политолог объяснил, чем грозит Франции отправка войск на Украину

Политолог Разгуляев: Франции грозит конец при отправке войск в зону СВО

Франция перестанет существовать как государство, если отправит свои войска в зону СВО. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев, комментируя заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину, чтобы не допустить победы России.

"Всё ближе и ближе мир подходит к глобальной войне. Агрессивная риторика западных управленцев-бандитов, в частности властей Франции, набирает обороты. По сути, они призывают войти в прямое противостояние с Россией. О мире не говорят ни слова. Такого можно и не ждать, ведь эти персонажи — жалкие пособники фашистов, веками мечтающих об уничтожении России", — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Разгуляев добавил, что Западу уже на протяжении многих веков не дают покоя ресурсы России. В настоящее время это особенно остро чувствуется, считает политолог, ведь многие страны надеялись, что РФ не выстоит в конфликте. Однако всё происходит наоборот — Россия только укрепляет свои позиции, что очень раздражает Европу и США, пояснил эксперт.

По мнению Разгуляева, Франция может пожалеть об отправке своих военных на Украину уже через две минуты. Политолог предупредил, что, в отличие от прошлого (на примере войны с Наполеоном в 1812 году), врагов России ждут не штыки и стрельба из ружей, а "ядерный вихрь".
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Напомним, ранее Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя громкое заявление, пояснил, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом Швеция, Германия, Польша и Британия уже объявили, что не будут отправлять войска в зону СВО. Спустя какое-то время МИД Франции скорректировал слова Макрона и пояснил, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте.

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Дарья Нарыкова
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