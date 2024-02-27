Лавров посоветовал Макрону "употреблять голову" на более безопасные для Европы мысли
Лавров призвал европейских политиков к "более рациональным и безопасным" мыслям
Тем, кто высказывается о возможной отправке западных войск на Украину, следует "употреблять голову" на более рациональные мысли. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя соответствующие слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны всё-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, по словам Эмманюэля Макрона, на прошедшей в Париже конференции по помощи Украине обсуждалась в том числе возможность отправки в Незалежную западных войск. Правда, отметил французский лидер, консенсуса по данному вопросу достигнуто не было. По мнению Сергея Лаврова, Макрон "не оставляет планов Наполеона".
Life.ru / Павел Баранов