Лавров посоветовал Макрону "употреблять голову" на более безопасные для Европы мысли

Тем, кто высказывается о возможной отправке западных войск на Украину, следует "употреблять голову" на более рациональные мысли. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя соответствующие слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны всё-таки эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.