"Без участия в конфликте": Власти Франции скорректировали слова об отправке военных на Украину

Франция допускает присутствие западных военных на Украине для оказания некоторых видов помощи, однако речь об их участии в конфликте не идёт. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне на заседании Национального собрания.

"Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам", — отметил он.