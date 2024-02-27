"Без участия в конфликте": Власти Франции скорректировали слова об отправке военных на Украину
МИД Франции допустил введение войск на Украину, но без участия в конфликте
Франция допускает присутствие западных военных на Украине для оказания некоторых видов помощи, однако речь об их участии в конфликте не идёт. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне на заседании Национального собрания.
"Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам", — отметил он.
Такими запросами, по словам министра, могут быть киберугрозы, разминирование, а также производство оружия. При этом некоторые из этих действий могут потребовать присутствия западных военных на Украине, но "без соучастия в конфликте", подчеркнул Сежурне.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Комментируя громкое заявление, глава МИД России Сергей Лавров указал, что Макрон "не оставляет планов Наполеона", а в Совфеде предупредили, что это может расцениваться как объявление войны. При этом в Швеции, Германии, Польше, Британии уже заявили, что не будут отправлять войска на Украину.
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