"Запугать Россию": В Польше одобрили идею Макрона об отправке войск НАТО на Украину
Глава МИД Польши Сикорский: Отправка войск НАТО в Киев не является невообразимой
Отправка войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то невообразимым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, одобрив инициативу французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке солдат альянса, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на выступление главы польского внешнеполитического ведомства.
"Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым", — указал Сикорский, выступая на конференции в Варшавском университете по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.
Дипломат добавил, что высоко оценивает инициативу Макрона об отправке войск Североатлантического альянса на Украину с целью "запугивания России". Хотя до этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не собирается направлять армию в Киев для участия в боевых действиях.
Напомним, Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Позднее в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Британия, а также США уже объявили, что не будут отправлять войска в зону СВО. А в пятницу, 8 марта, стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Именно такие условия Макрон назвал на встрече с лидерами парламентских фракций, утверждает оппозиция Пятой республики.
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