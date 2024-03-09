"Запугать Россию": В Польше одобрили идею Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Отправка войск НАТО на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то невообразимым. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, одобрив инициативу французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке солдат альянса, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на выступление главы польского внешнеполитического ведомства.

"Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым", — указал Сикорский, выступая на конференции в Варшавском университете по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО.