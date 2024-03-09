"Открыл ящик Пандоры": Пушков призвал Макрона подумать о последствиях отправки войск на Украину
Пушков: Макрону необходимо подумать, к чему приведёт отправка войск на Украину
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину для участия в вооружённом конфликте. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков, отметив, что лидер республики открыл "ящик Пандоры".
В своём телеграм-канале сенатор оценил высказывание Макрона о том, что западные страны обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позднее на фоне жёсткой критики французский лидер уточнил, что он не исключает такой сценарий, однако это не означает, что так и будет.
"Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?" — написал сенатор.
Как указал Пушков, слова Макрона и Сикорского говорят о том, что такой замысел уже неоднократно обсуждался. Сенатор полагает, что Макрон открыл "ящик Пандоры", вынося эти обсуждения на публику. Он также предупредил, что в некоторых странах НАТО могут уже готовить общественное мнение к переброске войск на Украину.
Как сообщалось ранее, Макрон в конце февраля на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали высказывание. В свою очередь глава МИД Польши Сикорский заявил, что не видит в отправке войск ничего невероятного. А позднее стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Именно такие условия Макрон назвал на встрече с лидерами парламентских фракций.
t.me / alexey_pushkov