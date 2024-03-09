"Открыл ящик Пандоры": Пушков призвал Макрона подумать о последствиях отправки войск на Украину

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину для участия в вооружённом конфликте. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков, отметив, что лидер республики открыл "ящик Пандоры".

В своём телеграм-канале сенатор оценил высказывание Макрона о том, что западные страны обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позднее на фоне жёсткой критики французский лидер уточнил, что он не исключает такой сценарий, однако это не означает, что так и будет.

"Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?" — написал сенатор.