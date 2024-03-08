Скандальные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военного контингента на Украину — это продуманная тактика для отвлечения внимания общества от происходящего у него в стране. Однако у некоторых западных государств наконец-то проснулся здравый смысл, считает блогер "Голоса Мордора". По его мнению, речь идёт о главе Минобороны Германии Борисе Писториусе, который на днях призвал прекратить любые дискуссии об отправке натовских войск на территорию Незалежной.

Блогер обратил внимание на то, что слова Писториуса прозвучали резким диссонансом в ответ воинственному Макрону, который продолжает спекулировать на этой теме. Причём делает французский лидер это в какой-то извращённой форме: то он говорит, что войска необходимо отправлять на Украину, то после даёт заднюю, а потом — вновь по новой. Своими речами, как отметил автор "Голоса Мордора", Макрон лишь "баламутит и остальных членов НАТО", которые должны дать какую-то публичную реакцию. Вот Писториус наконец-то намекнул французскому лидеру, что он этой идеей уже всем попросту надоел.