"Макрон надоел": Призыв Писториуса насчёт Украины назвали неожиданно проснувшимся здравым смыслом
Блогер "Голос Мордора": У министра обороны Германии проснулся здравый смысл
Борис Писториус. Обложка © TACC / AP
Скандальные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военного контингента на Украину — это продуманная тактика для отвлечения внимания общества от происходящего у него в стране. Однако у некоторых западных государств наконец-то проснулся здравый смысл, считает блогер "Голоса Мордора". По его мнению, речь идёт о главе Минобороны Германии Борисе Писториусе, который на днях призвал прекратить любые дискуссии об отправке натовских войск на территорию Незалежной.
Блогер обратил внимание на то, что слова Писториуса прозвучали резким диссонансом в ответ воинственному Макрону, который продолжает спекулировать на этой теме. Причём делает французский лидер это в какой-то извращённой форме: то он говорит, что войска необходимо отправлять на Украину, то после даёт заднюю, а потом — вновь по новой. Своими речами, как отметил автор "Голоса Мордора", Макрон лишь "баламутит и остальных членов НАТО", которые должны дать какую-то публичную реакцию. Вот Писториус наконец-то намекнул французскому лидеру, что он этой идеей уже всем попросту надоел.
"Прям какое-то прояснение в мозгах у германского министра. И вот эти его заявления куда важнее постоянных мантр, что нельзя допустить победу России и о том, что Украину необходимо поддерживать столько, сколько понадобится", — указал блогер в колонке для телеканала "360".
Напомним, 26 февраля Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали высказывание. А в пятницу, 8 марта, стало известно, что Франция введёт войска на Украину в случае продвижения ВС РФ в сторону Киева или стремительного наступления на юг со взятием Одессы. Именно такие условия Макрон назвал на встрече с лидерами парламентских фракций, утверждает оппозиция Пятой республики.