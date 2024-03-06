Дискуссии президента Франции Эмманюэля Макрона об использовании Сухопутных войск или проявлении храбрости во время конфликта России и Украины не имеют смысла. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после конференции по поддержке киевского режима в Париже.

Более того, политик отметил, что, помимо существующего конфликта на Украине, есть более важные и актуальные проблемы, на которые нужно обратить должное внимание.