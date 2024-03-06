В Германии поставили на место Макрона, клянчащего оружие для Киева
Министр обороны Германии Писториус счёл бесполезным призыв Макрона о помощи ВСУ
Дискуссии президента Франции Эмманюэля Макрона об использовании Сухопутных войск или проявлении храбрости во время конфликта России и Украины не имеют смысла. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после конференции по поддержке киевского режима в Париже.
Более того, политик отметил, что, помимо существующего конфликта на Украине, есть более важные и актуальные проблемы, на которые нужно обратить должное внимание.
"С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании Сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах", — сообщил Писториус.
Напомним, что 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление молниеносно было отвергнуто на Западе, после чего французские власти скорректировали заявление. Российские власти также не остались в стороне и дали свою оценку высказываниям Макрона. В Кремле сочли опасными любые рассуждения о войсках НАТО в Киеве и предостерегли европейских коллег от игр с огнём.
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