Не перейдём границу: МИД Франции отказался исполнять милитаристские мечты Макрона
МИД Франции: Париж не станет переходить границу соучастия в украинском конфликте
Министерство иностранных дел Франции опровергло заявление президента страны Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. По словам главы МИД страны Стефана Сежурне, Париж никогда не будет переходить границу соучастия в конфликте.
Министр уточнил, что Пятая республика лишь продолжит и далее поддерживать Киев. Этот факт дипломат назвал "предельно ясным посланием Франции России".
"Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы её не перейдём", — добавил Сежурне в эфире телеканала LCI.
Схожее заявление прозвучало недавно и в Белом доме. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, американские войска никогда не отправятся на Украину по призыву Макрона.
Unsplash / Corey Buckley