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5 марта, 21:45

Не перейдём границу: МИД Франции отказался исполнять милитаристские мечты Макрона

МИД Франции: Париж не станет переходить границу соучастия в украинском конфликте

Министерство иностранных дел Франции опровергло заявление президента страны Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. По словам главы МИД страны Стефана Сежурне, Париж никогда не будет переходить границу соучастия в конфликте.

Министр уточнил, что Пятая республика лишь продолжит и далее поддерживать Киев. Этот факт дипломат назвал "предельно ясным посланием Франции России".

"Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы её не перейдём", — добавил Сежурне в эфире телеканала LCI.

В Париже заявили, что французы не должны погибать за Украину
В Париже заявили, что французы не должны погибать за Украину

Схожее заявление прозвучало недавно и в Белом доме. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, американские войска никогда не отправятся на Украину по призыву Макрона.

Обложка ©

Unsplash / Corey Buckley

Илья Пушкарев
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