Не перейдём границу: МИД Франции отказался исполнять милитаристские мечты Макрона

Министерство иностранных дел Франции опровергло заявление президента страны Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. По словам главы МИД страны Стефана Сежурне, Париж никогда не будет переходить границу соучастия в конфликте.

Министр уточнил, что Пятая республика лишь продолжит и далее поддерживать Киев. Этот факт дипломат назвал "предельно ясным посланием Франции России".

"Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы её не перейдём", — добавил Сежурне в эфире телеканала LCI.