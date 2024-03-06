Регион

Уведомления отключены

5 марта, 21:14

Белый дом: Макрон не переубедит Байдена отправлять войска на Украину

Кирби: Американские войска не отправятся на Украину по призыву Макрона

Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество" отреагировали в Белом доме.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, европейский политик имеет право высказывать своё мнение. Однако позиция американского лидера Джо Байдена на этот счёт неизменна.

"Он с самого начала ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины", — произнёс представитель Белого дома на брифинге, добавив, что якобы Владимир Зеленский никогда не просил об отправке иностранных солдат.

Не сдержал смеха: Лавров снова "взорвал" Сеть топовой реакцией на вопрос о Макроне
Не сдержал смеха: Лавров снова "взорвал" Сеть топовой реакцией на вопрос о Макроне

Макрон впервые допустил передислокацию французских солдат на Украину 27 февраля. Позже президент неоднократно пытался оправдаться за сказанное. А вот по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, западные войска давно воюют в составе ВСУ.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров