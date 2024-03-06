Белый дом: Макрон не переубедит Байдена отправлять войска на Украину

Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество" отреагировали в Белом доме.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, европейский политик имеет право высказывать своё мнение. Однако позиция американского лидера Джо Байдена на этот счёт неизменна.