Белый дом: Макрон не переубедит Байдена отправлять войска на Украину
Кирби: Американские войска не отправятся на Украину по призыву Макрона
Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество" отреагировали в Белом доме.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, европейский политик имеет право высказывать своё мнение. Однако позиция американского лидера Джо Байдена на этот счёт неизменна.
"Он с самого начала ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины", — произнёс представитель Белого дома на брифинге, добавив, что якобы Владимир Зеленский никогда не просил об отправке иностранных солдат.
Макрон впервые допустил передислокацию французских солдат на Украину 27 февраля. Позже президент неоднократно пытался оправдаться за сказанное. А вот по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, западные войска давно воюют в составе ВСУ.