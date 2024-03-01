Не сдержал смеха: Лавров снова "взорвал" Сеть топовой реакцией на вопрос о Макроне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать смеха, отвечая на вопрос турецкой журналистки о возможной отправке войск НАТО на Украину, которую допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кадрами с забавной реакцией российского дипломата поделился телеканал TRT World.

Планы французского лидера Лавров оценил на полях дипломатического форума в Анталье. После вопроса корреспондента из уст министра сразу вырвался хохот. Затем глава российской делегации замедлился, переглянулся с охранником и едва слышно даже выругался, не найдя в своём словарном запасе цензурных выражений для этой ситуации.