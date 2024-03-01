Регион

Уведомления отключены

1 марта, 18:43

Не сдержал смеха: Лавров снова "взорвал" Сеть топовой реакцией на вопрос о Макроне

Лавров рассмеялся на вопрос о планах Макрона послать войска НАТО на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать смеха, отвечая на вопрос турецкой журналистки о возможной отправке войск НАТО на Украину, которую допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кадрами с забавной реакцией российского дипломата поделился телеканал TRT World.

Реакция Сергея Лаврова на вопрос об Эмманюэле Макроне. Видео © X / TRT World

Планы французского лидера Лавров оценил на полях дипломатического форума в Анталье. После вопроса корреспондента из уст министра сразу вырвался хохот. Затем глава российской делегации замедлился, переглянулся с охранником и едва слышно даже выругался, не найдя в своём словарном запасе цензурных выражений для этой ситуации.

"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост
"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост

Отправку военнослужащих Североатлантического альянса на Украину Макрон допустил, выступая по завершении конференции в Париже 26 февраля. Впрочем, пока эту идею никто, кроме Франции, не поддерживает, поделился кабмин ФРГ.

Обложка ©

X / TRT World

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров