Не сдержал смеха: Лавров снова "взорвал" Сеть топовой реакцией на вопрос о Макроне
Лавров рассмеялся на вопрос о планах Макрона послать войска НАТО на Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать смеха, отвечая на вопрос турецкой журналистки о возможной отправке войск НАТО на Украину, которую допустил президент Франции Эмманюэль Макрон. Кадрами с забавной реакцией российского дипломата поделился телеканал TRT World.
Реакция Сергея Лаврова на вопрос об Эмманюэле Макроне. Видео © X / TRT World
Планы французского лидера Лавров оценил на полях дипломатического форума в Анталье. После вопроса корреспондента из уст министра сразу вырвался хохот. Затем глава российской делегации замедлился, переглянулся с охранником и едва слышно даже выругался, не найдя в своём словарном запасе цензурных выражений для этой ситуации.
Отправку военнослужащих Североатлантического альянса на Украину Макрон допустил, выступая по завершении конференции в Париже 26 февраля. Впрочем, пока эту идею никто, кроме Франции, не поддерживает, поделился кабмин ФРГ.
X / TRT World