Кабмин ФРГ: Никто на встрече в Париже не поддержал идею отправки сил на Украину

В Германии заверили, что идею Макрона об отправке войск на Украину никто не поддержал

Никто из участников встречи в Париже не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнёсся к инициативе Макрона скептически.

"Канцлер довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение и все разошлись", — рассказал Хебештрайт на брифинге.