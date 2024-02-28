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В Германии заверили, что идею Макрона об отправке войск на Украину никто не поддержал

Кабмин ФРГ: Никто на встрече в Париже не поддержал идею отправки сил на Украину

28 февраля, 13:31
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / GONZALO FUENTES

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / GONZALO FUENTES

Никто из участников встречи в Париже не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнёсся к инициативе Макрона скептически.

"Канцлер довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение и все разошлись", — рассказал Хебештрайт на брифинге.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Однако затем ведущие европейские страны, а также США объявили, что не будут этого делать. После чего и Париж скорректировал слова об отправке военных в Незалежную.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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