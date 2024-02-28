Медведев объявил Макрона наследником Наполеона из-за "лютой пурги" о войсках НАТО в Киеве

Мир западной политики постепенно превращается во всё более зловещее в своей нелепости зрелище. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале, упомянув в критичном ключе самых главных лидеров Запада.

"Вот смотрю на то, во что превратился западный политический паноптикум. Грустное, местами забавное, но зловещее зрелище. Сериальные клоуны, ни дня не проработавшие на госслужбе, управляют действиями войск и распоряжаются жизнями миллионов несчастных людей, посылая их на верную смерть", — сказал он в своём посте.

Медведев упомянул и дискуссию в Бундестаге о передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, стоит "парламентскому цирку уродов из страны побеждённого фашизма" принять опрометчивое решение о поставке такого вооружения ВСУ, как ракеты, достающие ещё дальше, станут грозить уже Германии.

Президента США Джо Байдена замглавы Совбеза назвал слабеющим с каждым днём дедом с шаткой походкой в состоянии устойчивой деменции. По мнению Медведева, лидер Штатов вообще не понимает, с кем и о чём говорит.

Также российский политик указал на театральность визитов в Киев, которые западные лидеры совершали в дату начала СВО. Замглава Совбеза убеждён, что таким образом политики пытаются отвлечь европейских избирателей от огромного количества острых проблем в их собственных странах и в очередной раз угодить Соединённым Штатам.

Не обошёл вниманием Медведев и последние заявления президента Франции Эманнюэля Макрон, заговорившего о возможности появления военного контингента стран блока НАТО на украинской территории и в Киеве в частности, а также о новом оружии для атак по территории Российской Федерации. Он назвал французского лидера "мелкотравчатым наследником Бонапарта" и сравнил его поведение с примеркой сорванных двести лет назад с Наполеона золотых эполетов в приступе реваншизма. Политик счёл слова Макрона "лютой и крайне опасной пургой".