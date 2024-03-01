"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост

Лица "коллег из НАТО" оказались "полностью в пуху", непонятно, как они будут объяснять собственным гражданам закулисные планы атаковать российскую территорию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье, комментируя ситуацию со слитой записью военных ФРГ, обсуждающих удар по Крымскому мосту.

Лавров добавил, что ситуация поразительна, с одной точки зрения, а с другой — вообще не удивляет. Он напомнил, что Россия давно в курсе о присутствии в зоне СВО военного контингента стран НАТО, которые притворяются то наёмниками, то волонтёрами, то кем-то ещё, тщетно пытаясь скрыть свою связь с альянсом.