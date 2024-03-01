"Лицо полностью в пуху": Лавров оценил слитый разговор немецких военных про Крымский мост
Лавров: Россия доподлинно знает о деятельности НАТО на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Лица "коллег из НАТО" оказались "полностью в пуху", непонятно, как они будут объяснять собственным гражданам закулисные планы атаковать российскую территорию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье, комментируя ситуацию со слитой записью военных ФРГ, обсуждающих удар по Крымскому мосту.
"Полностью в пуху лицо наших натовских коллег. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением", — констатировал глава российской дипломатии.
Лавров добавил, что ситуация поразительна, с одной точки зрения, а с другой — вообще не удивляет. Он напомнил, что Россия давно в курсе о присутствии в зоне СВО военного контингента стран НАТО, которые притворяются то наёмниками, то волонтёрами, то кем-то ещё, тщетно пытаясь скрыть свою связь с альянсом.
Напомним, ранее стало известно о слитой аудиозаписи переговоров германских военных с обсуждением планов атаки Крымского моста. Разговор немедленно вызвал бурную реакцию в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что намерен добиться от Бундестага проведения расследования ситуации. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от немецких средств массовой информации задать вопрос на эту тему её немецкой коллеге Анналене Бербок.