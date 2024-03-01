У Захаровой возник серьёзный вопрос к Бербок из-за планов Бундесвера "бомбить Крымский мост"

У официального представителя МИД РФ Марии Захаровой возник серьёзный вопрос к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Она призвала немецкие СМИ обратиться к ней за разъяснениями в связи с сообщениями о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий для властей, включая канцлера Олафа Шольца.

"Интересно, что на этот счёт думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с Посольством ФРГ в Москве", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.