У Захаровой возник серьёзный вопрос к Бербок из-за планов Бундесвера "бомбить Крымский мост"
Захарова призвала СМИ спросить Бербок о планах ФРГ "бомбить Крымский мост"
Мария Захарова и Анналена Бербок. Обложка © МИД РФ, © Getty Images / Christophe Gateau
У официального представителя МИД РФ Марии Захаровой возник серьёзный вопрос к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Она призвала немецкие СМИ обратиться к ней за разъяснениями в связи с сообщениями о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность "бомбить Крымский мост" без последствий для властей, включая канцлера Олафа Шольца.
"Интересно, что на этот счёт думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с Посольством ФРГ в Москве", — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.
К слову, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц ещё 26 февраля признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте на Украине. Он высказывал опасения о том, что передача ВСУ крылатых ракет Taurus может втянуть Германию в боевые действия.