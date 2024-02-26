Канцлер Германии выступил против поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Шольц: Поставки Украине крылатых ракет Taurus могут втянуть Германию в конфликт
Поставка крылатых ракет Taurus в Киев может втянуть Германию в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, вновь выступив против поставок вооружения.
Канцлер в ходе конференции, организованной DPA 26 февраля, признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.
"Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчёт", — указал Шольц, добавив, что отказ от поставок подобного рода ракет является окончательным решением.
Напомним, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, который требовал передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Месяц спустя Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. Но в ходе третьего голосования ситуация изменилась. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ.
Shutterstock