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26 февраля, 13:42

Канцлер Германии выступил против поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Шольц: Поставки Украине крылатых ракет Taurus могут втянуть Германию в конфликт

Поставка крылатых ракет Taurus в Киев может втянуть Германию в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, вновь выступив против поставок вооружения.

Канцлер в ходе конференции, организованной DPA 26 февраля, признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.

"Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчёт", — указал Шольц, добавив, что отказ от поставок подобного рода ракет является окончательным решением.

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Напомним, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, который требовал передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента. Месяц спустя Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. Но в ходе третьего голосования ситуация изменилась. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ.

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Дарья Нарыкова
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