Канцлер Германии выступил против поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Поставка крылатых ракет Taurus в Киев может втянуть Германию в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, вновь выступив против поставок вооружения.

"Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчёт", — указал Шольц, добавив, что отказ от поставок подобного рода ракет является окончательным решением.