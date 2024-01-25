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25 января, 00:02

Британия нашла хитрый выход из тупика с немецкими ракетами для Украины

Handelsblatt: Лондон попросил у ФРГ ракеты Taurus для отправки ВСУ Storm Shadow

Лондон нашёл способ преодолеть тупик с немецкими крылатыми ракетами Taurus, которые Берлин не хочет поставлять Украине из-за возможных ударов по России. Британия предложила продать часть дальнобойных боеприпасов ей, чтобы получить возможность поставить ВСУ больше своих Storm Shadow. О деталях возможной сделки стало известно изданию Handelsblatt.

По данным немецкой газеты, соответствующее предложение ФРГ получила ещё несколько недель назад. В настоящее время власти страны обсуждают сделку.

"Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию. Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow", — пояснили в издании.

Две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области
Две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области

Неделей ранее Бундестаг заблокировал резолюцию о передаче ВСУ КР Taurus. Комментируя решение немецких депутатов, мэр Киева Виталий Кличко начал угрожать Евросоюзу Россией.

Обложка ©

Getty Images / South Korean Defense Ministry

Илья Пушкарев
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