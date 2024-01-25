Британия нашла хитрый выход из тупика с немецкими ракетами для Украины

Лондон нашёл способ преодолеть тупик с немецкими крылатыми ракетами Taurus, которые Берлин не хочет поставлять Украине из-за возможных ударов по России. Британия предложила продать часть дальнобойных боеприпасов ей, чтобы получить возможность поставить ВСУ больше своих Storm Shadow. О деталях возможной сделки стало известно изданию Handelsblatt.

По данным немецкой газеты, соответствующее предложение ФРГ получила ещё несколько недель назад. В настоящее время власти страны обсуждают сделку.