Британия нашла хитрый выход из тупика с немецкими ракетами для Украины
Handelsblatt: Лондон попросил у ФРГ ракеты Taurus для отправки ВСУ Storm Shadow
Лондон нашёл способ преодолеть тупик с немецкими крылатыми ракетами Taurus, которые Берлин не хочет поставлять Украине из-за возможных ударов по России. Британия предложила продать часть дальнобойных боеприпасов ей, чтобы получить возможность поставить ВСУ больше своих Storm Shadow. О деталях возможной сделки стало известно изданию Handelsblatt.
По данным немецкой газеты, соответствующее предложение ФРГ получила ещё несколько недель назад. В настоящее время власти страны обсуждают сделку.
"Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию. Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow", — пояснили в издании.
Неделей ранее Бундестаг заблокировал резолюцию о передаче ВСУ КР Taurus. Комментируя решение немецких депутатов, мэр Киева Виталий Кличко начал угрожать Евросоюзу Россией.
Getty Images / South Korean Defense Ministry