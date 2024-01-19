"Нельзя недооценивать": Кличко припугнул ЕС Россией после решения ФРГ по ракетам Taurus

Украинские войска страдают от колоссального дефицита вооружения, необходимого в том числе для "защиты Евросоюза" от России. Такое заявление после решения Бундестага не отправлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus сделал мэр Киева Виталий Кличко.

Чиновник подчеркнул, что российские войска оказывают на ВСУ огромное давление. Именно поэтому позавчерашний вердикт немецких парламентариев по ракетам нельзя назвать позитивным для Киева, отметил бывший боксёр.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию", — обратился к Берлину Кличко в интервью Bild.