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17 января, 18:27

Бундестаг заблокировал передачу Украине немецкого оружия для ударов по России

Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus

Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требовавшего от кабмина передать Украине крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента.

Согласно трансляции с заседания, против передачи оружия проголосовали 485 из 666 депутатов, за — 178, трое воздержались.

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Ранее глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".

Обложка ©

Getty Images / South Korean Defense Ministry

Андрей Бражников
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