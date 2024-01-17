Бундестаг заблокировал передачу Украине немецкого оружия для ударов по России
Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus
Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требовавшего от кабмина передать Украине крылатые ракеты Taurus. Против выступило большинство членов немецкого парламента.
Согласно трансляции с заседания, против передачи оружия проголосовали 485 из 666 депутатов, за — 178, трое воздержались.
Ранее глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".
Getty Images / South Korean Defense Ministry