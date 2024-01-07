Третья партия в Германии призвала передать Украине немецкое оружие для ударов по России

Баварский премьер и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер выступил за передачу Киеву ракет Taurus для ударов по России. Таким образом, по его мнению, западные страны "не дадут" России одержать победу, пишет T-Online.

Немецкий политик заверил перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии, что получение этого оружия даст ВСУ возможность "отразить постоянные удары беспилотников и ракет". Он попытался убедить коллег, будто для Украины передача Taurus представляет "единственный серьёзный шанс" снова "набраться мужества и не дать русским победить".

Вместе с тем Зёдер предупредил Германию и Евросоюз о "реальной проблеме безопасности", которая грозит в случае победы Москвы над Киевом. В то же время США он предрёк, что в будущем Вашингтон начнёт отходить от решения международных кризисов. В этой связи председатель ХСС снова призвал к существенному обновлению бундесвера.