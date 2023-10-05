Берлин пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus
Bild: Германия не собирается в ближайшее время передавать Киеву ракеты Taurus
Немецкие власти не планируют в ближайшее время поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Украины.
"Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", — указано в материале.
В статье подчёркивается, что Берлин пока ещё не дал прямого отказа. Несмотря на это, журналисты уверены, что поставка этого типа оружия украинцам в ближайшее время "считается весьма маловероятной". Издание связывает это решение с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".
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