Берлин пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus

Немецкие власти не планируют в ближайшее время поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Украины.

"Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", — указано в материале.

В статье подчёркивается, что Берлин пока ещё не дал прямого отказа. Несмотря на это, журналисты уверены, что поставка этого типа оружия украинцам в ближайшее время "считается весьма маловероятной". Издание связывает это решение с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.