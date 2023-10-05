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Опубликовано 4 октября 2023, 23:47

Берлин пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus

Bild: Германия не собирается в ближайшее время передавать Киеву ракеты Taurus

Немецкие власти не планируют в ближайшее время поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и Украины.

"Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять столь остро востребованные украинской армией крылатые ракеты Taurus", — указано в материале.

В статье подчёркивается, что Берлин пока ещё не дал прямого отказа. Несмотря на это, журналисты уверены, что поставка этого типа оружия украинцам в ближайшее время "считается весьма маловероятной". Издание связывает это решение с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus
Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".

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Алексей Соловьёв
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