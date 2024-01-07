Представители двух партий Германии призвали наносить удары по объектам в России

Берлину нужно послать Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus. Об этом канцлеру ФРГ Олафу Шольцу заявили депутаты от двух германских партий. Кроме того, они призвали наносить удары по объектам на территории РФ.

В частности, представитель партии "Зелёные" в Бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни подчеркнула, что поставка Украине Taurus уже "давно назрела".

"Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России", — заявила Нанни в интервью изданию Rheinische Post.

Её поддержал и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер. По его словам, нужно отсылать Киеву ракеты такого типа, которые помогут ему уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.