В Германии признали крах ВСУ из-за хитрости русских

Продвижение ВС РФ на фронте усилилось, Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt. Он отметил, что, несмотря на массированные ракетные удары по Украине, которые участились в последнее время, движение на фронте не прекращалось.

"Продвижение российских войск вперёд усилилось. <…> Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — отметил Ваннер.