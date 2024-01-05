В Германии признали крах ВСУ из-за хитрости русских
Welt: Российская армия перехватила инициативу по всей линии фронта
Продвижение ВС РФ на фронте усилилось, Российская армия оказывает сильное давление на ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер немецкому телеканалу Welt. Он отметил, что, несмотря на массированные ракетные удары по Украине, которые участились в последнее время, движение на фронте не прекращалось.
"Продвижение российских войск вперёд усилилось. <…> Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях", — отметил Ваннер.
Ранее стало известно, что в ходе СВО российские военные ликвидировали более 5,9 тысячи воевавших на стороне Украины иностранных наёмников. Как уточнили в Минобороны, ещё свыше 5,6 тысячи человек бежало, а более 1,9 тысячи сейчас ведут боевые действия.
ТАСС / Александр Полегенько