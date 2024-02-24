Немецкие власти предостерегли от ошибки, которая перенесёт боевые действия с Украины в ФРГ

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая покинула Левую партию и создала собственную, выступила против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. С таким заявлением она выступила в интервью журналисту Frankfurter Allgemeine Zeitung Паулю Ронцхаймеру, опубликованном в соцсети Х.

"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьёзно думаете, что, если мы поставим ещё больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась Вагенкнехт.

Она предупредила тех, кто хочет при помощи германского оружия перенести боевые действия в Россию, что этот шаг "перенесёт войну в Германию". Вагенкнехт призвала искать пути в направлении деэскалации, напомнив, что прежние поставки западного оружия только ухудшили положение ВСУ.