Немецкие власти предостерегли от ошибки, которая перенесёт боевые действия с Украины в ФРГ
Вагенкнехт боится, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ
Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая покинула Левую партию и создала собственную, выступила против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. С таким заявлением она выступила в интервью журналисту Frankfurter Allgemeine Zeitung Паулю Ронцхаймеру, опубликованном в соцсети Х.
"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьёзно думаете, что, если мы поставим ещё больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась Вагенкнехт.
Она предупредила тех, кто хочет при помощи германского оружия перенести боевые действия в Россию, что этот шаг "перенесёт войну в Германию". Вагенкнехт призвала искать пути в направлении деэскалации, напомнив, что прежние поставки западного оружия только ухудшили положение ВСУ.
Ранее стало известно о том, что нижняя палата немецкого парламента не стала поддерживать проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus для дальних ударов, который внесла на повторное голосование оппозиция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Но в ходе третьего голосования ситуация изменилась.
ТАСС / ABACA