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24 февраля, 11:11

Немецкие власти предостерегли от ошибки, которая перенесёт боевые действия с Украины в ФРГ

Вагенкнехт боится, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая покинула Левую партию и создала собственную, выступила против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. С таким заявлением она выступила в интервью журналисту Frankfurter Allgemeine Zeitung Паулю Ронцхаймеру, опубликованном в соцсети Х.

"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьёзно думаете, что, если мы поставим ещё больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" возмутилась Вагенкнехт.

Она предупредила тех, кто хочет при помощи германского оружия перенести боевые действия в Россию, что этот шаг "перенесёт войну в Германию". Вагенкнехт призвала искать пути в направлении деэскалации, напомнив, что прежние поставки западного оружия только ухудшили положение ВСУ.

Ранее стало известно о том, что нижняя палата немецкого парламента не стала поддерживать проект резолюции о поставках Киеву ракет Taurus для дальних ударов, который внесла на повторное голосование оппозиция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Но в ходе третьего голосования ситуация изменилась.

Бундестаг поддержал инициативу по поставке Украине "дальнобойного оружия"
Бундестаг поддержал инициативу по поставке Украине "дальнобойного оружия"
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ТАСС / ABACA

Андрей Бражников
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