Бундестаг поддержал инициативу по поставке Украине "дальнобойного оружия"

Немецкий парламент поддержал резолюцию фракций правящих партий, призывающую выделить Киеву дальнобойное оружие. Распоряжение подписали 382 депутата из 668 присутствовавших. Против высказались 284 человека, и ещё двое воздержались от голосования.

Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает поставки дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов. С их помощью ВСУ смогут наносить точные удары по стратегически важным объектам в тылу Российской армии. При этом упоминания о крылатых ракетах Taurus в указе нет.