В Бундестаге предложили прекратить поставки оружия ВСУ на 48 часов
Депутат Бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
Депутат Бундестага Грегор Гизи изложил свой план прекращения огня на Украине с последующими мирными переговорами. Как заявил немецкий политик от партии "Левые" в рамках ток-шоу, организованного изданием Spiegel, западным союзникам Незалежной следует предложить Москве согласиться на 48-часовое перемирие в обмен на прекращение на это время поставок вооружений киевскому режиму.
"Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", — заявил парламентарий.
Народный избранник подчеркнул, что в случае согласия российской стороны с этим предложением будет открыт путь к мирным переговорам. Помимо того, политический деятель раскритиковал образ мышления на Западе, отметив, что там думают только о войне, а не о прекращении огня и мире.
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