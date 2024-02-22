Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 01:35

В Бундестаге предложили прекратить поставки оружия ВСУ на 48 часов

Депутат Бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

Депутат Бундестага Грегор Гизи изложил свой план прекращения огня на Украине с последующими мирными переговорами. Как заявил немецкий политик от партии "Левые" в рамках ток-шоу, организованного изданием Spiegel, западным союзникам Незалежной следует предложить Москве согласиться на 48-часовое перемирие в обмен на прекращение на это время поставок вооружений киевскому режиму.

"Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", — заявил парламентарий.

Народный избранник подчеркнул, что в случае согласия российской стороны с этим предложением будет открыт путь к мирным переговорам. Помимо того, политический деятель раскритиковал образ мышления на Западе, отметив, что там думают только о войне, а не о прекращении огня и мире.

Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине

Ранее Life.ru писал, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибочными любые идеи возможного перемирия России и Украины. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что данное высказывание чудовищно.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров