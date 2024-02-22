В Бундестаге предложили прекратить поставки оружия ВСУ на 48 часов

Депутат Бундестага Грегор Гизи изложил свой план прекращения огня на Украине с последующими мирными переговорами. Как заявил немецкий политик от партии "Левые" в рамках ток-шоу, организованного изданием Spiegel, западным союзникам Незалежной следует предложить Москве согласиться на 48-часовое перемирие в обмен на прекращение на это время поставок вооружений киевскому режиму.

"Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня", — заявил парламентарий.