Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Американский Госсекретарь Энтони Блинкен не видит перспектив для переговоров по перемирию на Украине. Об этом он сообщил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
"Блинкен и Лула поговорили о конфликте на Украине, Блинкен дал ясно понять, что США не видят условий для дипломатии", — приводит его слова агентство Reuters.
При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей приверженности к пути мирного урегулирования конфликта. В числе причин того, что переговоры никак не могут состояться, российский лидер отмечает нежелание западных властей проводить их.
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