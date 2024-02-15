Путин назвал госсекретаря США Блинкена "нашим человеком" и предупредил о провале

Глава государства Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, о чём он побеседовал с экс-ведущим Fox News Такером Карлсоном. В частности, в ходе разговора обсуждалась тема демонизации России, связанной с межэтническими событиями. Так, глава государства вспомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что его прадед бежал из России от еврейских погромов.

Путин считает, что заявления Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу. Видео © t.me / Кремль. Новости

Путин считает, что "судя по всему, господин Блинкен – наш человек, но его может ожидать возможный "провал" из-за рассуждений о так называемых еврейских погромах. В том числе госсекретарь США пару раз упоминал, что его прадед бежал из России от еврейских погромов. Также эта тема постоянно возникает в разных странах мира, чтобы показать, какие якобы в РФ живут "варвары, негодяи и разбойники".

"На самом деле, если посмотреть на то, о чём сказал сегодняшний госсекретарь, посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое здесь становится ясно. Например, у нас в архивах всё это есть: прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева", — пояснил Путин.

По словам Путина, если Блинкен считает, что его прадед бежал из России от еврейских погромов, значит, он убеждён, что Украины в 1904 году не было, ведь именно тогда его родственник уехал из Киева в США.