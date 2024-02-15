Путин на примере с Ассанжем объяснил возможность ареста Карлсона в США

Президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-ведущего Fox News Такера Карлсона могут арестовать в Соединённых Штатах. В связи с этим глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным напомнил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сейчас находится в тюрьме.

Президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-ведущего Fox News Такера Карлсона могут арестовать в Соединённых Штатах. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Ассанж сидит, и о нём никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все", — заявил российский лидер.

В то же время президент РФ подчеркнул, что в случае с Ассанжем того хотя бы обвинили в раскрытии государственной тайны, а в ситуации с Карлсоном такое будет трудно "прилепить" американскому журналисту. В то же время Путин отметил, что такое возможно в сегодняшних Соединённых Штатах.