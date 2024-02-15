Путин на примере с Ассанжем объяснил возможность ареста Карлсона в США
Путин допустил, что американские власти арестуют Карлсона
Президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-ведущего Fox News Такера Карлсона могут арестовать в Соединённых Штатах. В связи с этим глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным напомнил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сейчас находится в тюрьме.
Президент РФ Владимир Путин допустил, что экс-ведущего Fox News Такера Карлсона могут арестовать в Соединённых Штатах. Видео © t.me / Кремль. Новости
"Ассанж сидит, и о нём никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все", — заявил российский лидер.
В то же время президент РФ подчеркнул, что в случае с Ассанжем того хотя бы обвинили в раскрытии государственной тайны, а в ситуации с Карлсоном такое будет трудно "прилепить" американскому журналисту. В то же время Путин отметил, что такое возможно в сегодняшних Соединённых Штатах.
"С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шёл. Но с точки зрения того, чтобы люди во всём мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда своё истинное лицо", — сообщил Путин.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Президент начал разговор с истории отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности. А накануне, 14 февраля, интервью поставило новый рекорд: оно набрало в социальной сети Х более 200 миллионов просмотров.