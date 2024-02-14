Свыше 200 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону продолжает бить рекорды
Интервью Путина Карлсону набрало свыше 200 млн просмотров в соцсети Х
Опубликованное 9 февраля в социальной сети Х интервью экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным набрало свыше 200 миллионов просмотров. Более одного миллиона пользователей поставили под этой публикацией отметку "Мне нравится".
В то же время данное интервью посмотрели более 16,3 миллиона пользователей платформы YouTube. Там это видео понравилось 890 тысячам человек.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Президент начал разговор с истории отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Беседа "взорвала" Сеть. В течение первых суток ролик посмотрело 150 миллионов человек.