Свыше 200 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону продолжает бить рекорды

Опубликованное 9 февраля в социальной сети Х интервью экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным набрало свыше 200 миллионов просмотров. Более одного миллиона пользователей поставили под этой публикацией отметку "Мне нравится".