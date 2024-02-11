В Греции объявили интервью Путина Карлсону знаковым: "Произвело фурор"

Интервью президента РФ Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор не только в западных газетах, но и в общественном мнении. Особо интересны высказывания российского лидера о том, как формируется новая глобальная политическая сцена, заявил бывший депутат Европарламента, глава непарламентской партии "Греция – другой путь" Нотис Мариас.

"Знаковое интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону, по общему признанию, произвело фурор не только в западных СМИ, но и в общественном мнении. Показательно количество миллионов зрителей интервью, которое длилось более двух часов, а расшифровка текста интервью на английском языке насчитывает 16902 слова", — сказал Мариас в беседе с РИА "Новости".

По словам греческого политика, Путин дал понять, что своими санкциями Запад сам усложнил жизнь доллара как мировой валюты и подорвал главные принципы свободной экономики. Теперь там столкнулись с новой экономической реальностью. Самым интересным моментом интервью Мариас назвал замечание Путина о том, что Россия, несмотря на санкции Запада, за последние два года добилась отличного экономического роста. То есть рестрикции вместо того, чтобы разрушить российскую экономику, в конечном итоге пошли ей на пользу, делает он вывод.

Из-за санкций Запада более 50 миллиардов евро из частного российского капитала покинули Запад и вернулись в Россию, где были использованы в важных отраслях. Таким образом, крупнейшие финансовые операции между Россией, Китаем и Индией теперь происходят не в долларах и евро, а в рублях, юанях и рупиях, заметил политик.

Многие частные фонды, по словам Мориаса, теперь стали избегать инвестиций в страны "Большой семёрки" из-за опасений в том, что их настигнет судьба российский частных фондов, которые исчезли после того, как на западе их заморозили и фактически конфисковали. Все эти вложения раньше финансировали космический госдолг США.

Мариас отметил, что упоминание Путиным БРИКС и развивающейся модели многополярного мира, который уважает суверенитет государств, их интересы и исключает возможность вмешательства во внутренние дела третьих стран, заявляет о том, что это неизбежные глобальные изменения, к которым Западу и США нужно приспособиться, а не пытаться бороться с ними.

По словам профессора, Россия сейчас находится на пути геостратегического сближения с Китаем и другими азиатскими странами. Об этом упомянул Владимир Путин, когда говорил, что политическая философия Пекина не является агрессивной, а всегда занята поиском компромисса в отличие от внешней политики США. Чаша весов теперь склонится в сторону Азии, которая является локомотивом мирового развития.