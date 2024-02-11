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Песков: У Путина на Западе колоссальный авторитет, хотя его там и демонизируют

11 февраля, 11:25
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обладает огромным авторитетом на Западе, его можно назвать одним из основных мировых лидеров. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Президент является в настоящий момент одним из главных мировых лидеров. Это один из наиболее авторитетных, знающих опытных глав государств в мире", — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что западные политики совсем не являются поклонниками Путина и даже демонизируют его, но внимательно слушают всё, что он говорит. По словам Пескова, российскому лидеру доверяют все те, кто не входит в "золотой миллиард", это и есть основная аудитория российского президента.

Во Франции объявили мировым феноменом интервью Путина Карлсону
Во Франции объявили мировым феноменом интервью Путина Карлсону

Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Беседа "взорвала" Сеть. В течение первых суток ролик посмотрели 150 миллионов человек, а сейчас количество просмотров приближается уже к 200 млн. Путин рассказал об истории отношений Украины и России, а также объяснил, почему НАТО не сможет сломить Россию. Президент также подчеркнул, что Москва не намерена атаковать альянс, хотя обывателей США и ЕС в этом убеждают их же политики и журналисты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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