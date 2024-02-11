Во Франции объявили мировым феноменом интервью Путина Карлсону
Политик Филиппо: Западные СМИ получили пощёчину после интервью Путина Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Россия доказала свою правду после резонансной беседы президента РФ Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона. Об этом политик написал в соцсети Х.
"Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьёзную пощёчину", — отметил Филиппо.
По его убеждению, у многих на Западе начали открываться глаза и пришло понимание, что их собственные СМИ на протяжении двух лет обманывали обывателей, не раскрывая всей правды об украинском конфликте. Филиппо предложил пользователям помогать распространять видео интервью с Путиным ради защиты принципов справедливости и мира.
Напомним, 9 февраля вышла полная версия интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен.