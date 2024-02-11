Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Россия доказала свою правду после резонансной беседы президента РФ Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона. Об этом политик написал в соцсети Х.

"Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьёзную пощёчину", — отметил Филиппо.

По его убеждению, у многих на Западе начали открываться глаза и пришло понимание, что их собственные СМИ на протяжении двух лет обманывали обывателей, не раскрывая всей правды об украинском конфликте. Филиппо предложил пользователям помогать распространять видео интервью с Путиным ради защиты принципов справедливости и мира.