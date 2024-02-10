150 млн просмотров: Интервью Путина Карлсону поставило новый рекорд
Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн менее чем за сутки
Публикация бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона с интервью, которое он взял у президента России Владимира Путина, менее чем за сутки набрала более 150 миллионов просмотров в социальной сети Х.
Количество репостов при этом достигло 269 тысяч, больше 860 тысяч человек поставили под видео отметку "мне нравится". В то же время число просмотров этого интервью на YouTube-канале американского журналиста превысило 8,3 миллиона человек.
Напомним, нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано 9 февраля. Разговор продлился более чем два часа, за это время российский лидер успел ответить на 60 вопросов. Некоторые зарубежные политики уже прокомментировали это событие. Так, американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха рассказал о том, что эта беседа вызвала истерику у западных либералов.