"Огромная новость": Политолог оценил эффект интервью Путина Карлсону на Западе
Политолог Марков: Путин в интервью Карлсону изложил позицию для западной аудитории
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону впервые за два года смог спокойно изложить свою позицию для многомиллионной западной аудитории. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его словам, журналист дал Путину говорить свободно, высказывая всё, что он хочет, а преимущественно президент обращался к западной аудитории. Марков обратил внимание на множественную критику Карлсона и обвинения в том, что тот якобы слабый интервьюер. Эксперт же полагает, что журналист дал своему собеседнику возможность свободно высказаться.
"Главный смысл — мы хотим решать всё миром. И эту позицию он Путину дал развернуть и развить", — уточнил Марков.
Эксперт также обратил внимание на огромное значение этого интервью, так как была прорвана "колоссальная" цензура, сковывающая западные СМИ. Ведь на Западе людям не позволяли услышать правду о России, а теперь многомиллионная западная аудитория смогла услышать позицию Путина.
"Это интервью — огромная новость, потому что впервые за два года Путин спокойно смог изложить свою позицию для многомиллионной западной аудитории", — подчеркнул политолог.
Марков считает, что последствия этого интервью могут быть большими, ведь в преддверии президентских выборов в США избиратели могут изменить решение и проголосовать за Дональда Трампа.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Интервью длилось чуть более двух часов, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов вместе с уточнениями Карлсона. На странице журналиста его уже посмотрело более 110 миллионов человек.