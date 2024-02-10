"Огромная новость": Политолог оценил эффект интервью Путина Карлсону на Западе

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону впервые за два года смог спокойно изложить свою позицию для многомиллионной западной аудитории. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, журналист дал Путину говорить свободно, высказывая всё, что он хочет, а преимущественно президент обращался к западной аудитории. Марков обратил внимание на множественную критику Карлсона и обвинения в том, что тот якобы слабый интервьюер. Эксперт же полагает, что журналист дал своему собеседнику возможность свободно высказаться.

"Главный смысл — мы хотим решать всё миром. И эту позицию он Путину дал развернуть и развить", — уточнил Марков.

Эксперт также обратил внимание на огромное значение этого интервью, так как была прорвана "колоссальная" цензура, сковывающая западные СМИ. Ведь на Западе людям не позволяли услышать правду о России, а теперь многомиллионная западная аудитория смогла услышать позицию Путина.

"Это интервью — огромная новость, потому что впервые за два года Путин спокойно смог изложить свою позицию для многомиллионной западной аудитории", — подчеркнул политолог.

Марков считает, что последствия этого интервью могут быть большими, ведь в преддверии президентских выборов в США избиратели могут изменить решение и проголосовать за Дональда Трампа.