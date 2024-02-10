Экономист Сакс назвал выдающимся интервью Путина журналисту Карлсоную

Он обратил внимание на то, что Путин в ходе беседы показал проницательность, эрудированность и конструктивность. К тому жеэ Саксу он показался "чрезвычайно интересным" человеком. Вспоминая фрагменты интервью, он освежил в памяти слова российского лидера о том, что конфликт с Украиной можно было бы закончить в 2022 году за столом переговоров, а также пояснил, как завершить его сегодня.