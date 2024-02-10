Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 21:42

Экономист Сакс назвал выдающимся интервью Путина журналисту Карлсоную

Экономист Сакс: Путин показал проницательность в выдающемся интервью Карлсону

Интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону,— выдающееся. Об этом РИА "Новости" рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Интервью было выдающимся", — подтвердил Сакс.

Он обратил внимание на то, что Путин в ходе беседы показал проницательность, эрудированность и конструктивность. К тому жеэ Саксу он показался "чрезвычайно интересным" человеком. Вспоминая фрагменты интервью, он освежил в памяти слова российского лидера о том, что конфликт с Украиной можно было бы закончить в 2022 году за столом переговоров, а также пояснил, как завершить его сегодня.

Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Интервью длилось чуть более двух часов, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов вместе с уточнениями Карлсона. На странице журналиста его уже посмотрело более 110 миллионов человек.

Твёрдость без иллюзий: Физиогномист "прочла" мимику Путина на интервью Карлсону
Твёрдость без иллюзий: Физиогномист "прочла" мимику Путина на интервью Карлсону

Ранее об интервью высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, реакция простых американских граждан на это событие оказалась шокирующей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Путин
  • Интервью Путина Карлсону
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров