Экономист Сакс назвал выдающимся интервью Путина журналисту Карлсоную
Экономист Сакс: Путин показал проницательность в выдающемся интервью Карлсону
Интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону,— выдающееся. Об этом РИА "Новости" рассказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Интервью было выдающимся", — подтвердил Сакс.
Он обратил внимание на то, что Путин в ходе беседы показал проницательность, эрудированность и конструктивность. К тому жеэ Саксу он показался "чрезвычайно интересным" человеком. Вспоминая фрагменты интервью, он освежил в памяти слова российского лидера о том, что конфликт с Украиной можно было бы закончить в 2022 году за столом переговоров, а также пояснил, как завершить его сегодня.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Интервью длилось чуть более двух часов, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов вместе с уточнениями Карлсона. На странице журналиста его уже посмотрело более 110 миллионов человек.
Ранее об интервью высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, реакция простых американских граждан на это событие оказалась шокирующей.