Читатели Daily Mail ополчились против координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби после его призыва к американцам "не верить" заявлениям президента РФ Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону. Пользователи, среди которых немало граждан США, прямо говорят: если уж Кирби о чём-то просит, то делать нужно наоборот.

"Если этот парень говорит мне игнорировать всё, что говорит Путин, то это зелёный свет, чтобы сделать прямо противоположное", — написал юзер.

"Я верю Путину больше, чем Байдену. По крайней мере Путин знает, где он находится. Байден пожимает руку воздуху", — добавил другой пользователь.

"Не верьте ничему, что говорит Владимир Путин". Что это за дипломатия, чёрт возьми? Второклассник справился бы лучше", — заметил читатель.

Другие комментаторы указывают, что Карлсон записал "интервью с настоящим лидером", в то время как американские политики давно продались. По мнению пользователей, пропагандистская машина Запада оказалась бесполезна и боится, что люди узнают правду.