Американцы разнесли Кирби за призыв не верить словам Путина в интервью Карлсону
Читатели Daily Mail накинулись на Кирби за призыв "не верить Путину"
Читатели Daily Mail ополчились против координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби после его призыва к американцам "не верить" заявлениям президента РФ Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону. Пользователи, среди которых немало граждан США, прямо говорят: если уж Кирби о чём-то просит, то делать нужно наоборот.
"Если этот парень говорит мне игнорировать всё, что говорит Путин, то это зелёный свет, чтобы сделать прямо противоположное", — написал юзер.
"Я верю Путину больше, чем Байдену. По крайней мере Путин знает, где он находится. Байден пожимает руку воздуху", — добавил другой пользователь.
"Не верьте ничему, что говорит Владимир Путин". Что это за дипломатия, чёрт возьми? Второклассник справился бы лучше", — заметил читатель.
Другие комментаторы указывают, что Карлсон записал "интервью с настоящим лидером", в то время как американские политики давно продались. По мнению пользователей, пропагандистская машина Запада оказалась бесполезна и боится, что люди узнают правду.
Ранее Джон Кирби, комментируя вышеназванное интервью, призвал граждан США "не верить ничему", что сказал российский лидер Владимир Путин. По мнению чиновника, в Штатах существует стойкая поддержка Украины и американцы понимают, за что борется Незалежная. Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя ЛДПР Владимира Жириновского — признался, что хотел бы плеснуть воды в лицо чиновнику из Белого дома.
Напомним, русскоязычная версия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышла утром 9 февраля. Беседа продлилась два часа, всего российский лидер ответил на 60 вопросов. По мнению главы государства, РФ и Украина рано или поздно помирятся, восстановив свои отношения. Кроме того, указал Путин, НАТО уже сейчас готово договариваться по теме безопасности, просто не знает как.
ТАСС / AP / Andrew Harnik