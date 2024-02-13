Политолог объяснил, чем Такер Карлсон опасен для властей США

После интервью с Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон стал ещё популярнее, но гораздо важнее — прислушаются ли к нему обычные американцы. Об этом заявил журналист и политолог Юрий Светов, комментируя новость о выступлении Карлсона на правительственном саммите в Дубае. При этом он допустил, что власти США начнут преследование представителя прессы.

"Ясно, что у Такера есть какая-то страховка и он не одиночка, который поехал и сделал это. Какие-то силы стоят за ним. Но и от противников можно ожидать различных ходов", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Светов напомнил, что Карлсон положительно отзывался о Москве после своего визита, восхищался архитектурой, уровнем безопасности, сервисом. Это, по мнению политолога, и есть причина запрета туризма в РФ в западных странах — власти этих государств не хотят, чтобы их граждане видели, как на самом деле выглядит Россия, потому что это разрушит тот образ неотёсанной страны, который усиленно создаётся.