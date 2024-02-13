Политолог объяснил, чем Такер Карлсон опасен для властей США
Политолог Светов допустил, что власти США начнут преследовать Такера Карлсона
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Zuma
После интервью с Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон стал ещё популярнее, но гораздо важнее — прислушаются ли к нему обычные американцы. Об этом заявил журналист и политолог Юрий Светов, комментируя новость о выступлении Карлсона на правительственном саммите в Дубае. При этом он допустил, что власти США начнут преследование представителя прессы.
"Ясно, что у Такера есть какая-то страховка и он не одиночка, который поехал и сделал это. Какие-то силы стоят за ним. Но и от противников можно ожидать различных ходов", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Светов напомнил, что Карлсон положительно отзывался о Москве после своего визита, восхищался архитектурой, уровнем безопасности, сервисом. Это, по мнению политолога, и есть причина запрета туризма в РФ в западных странах — власти этих государств не хотят, чтобы их граждане видели, как на самом деле выглядит Россия, потому что это разрушит тот образ неотёсанной страны, который усиленно создаётся.
"Лапотная Россия поворачивается другой стороной. Такер опасен тем, что начал говорить о другом образе жизни, который необязательно враждебен американскому, просто с ним надо считаться", — заключил политолог.
Как сообщал Life.ru, интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля. Беседу с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Москву в НАТО в 2000-х годах. В общей сложности глава государства успел ответить Карлсону на 60 вопросов.
После этого Карлсон отправился в Дубай на Всемирным правительственный саммит, где, в частности, заявил о некомпетентности президента США Джо Байдена и уверенности в том, что Владимир Путин готов пойти на компромисс.