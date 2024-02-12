Такер Карлсон уверен, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон, который на днях взял интервью у российского лидера. Такое мнение он выразил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого проводилась в социальной сети X.

"Конечно", — сказал журналист, отвечая на вопрос, готов ли будет глава Российского государства пойти на компромисс в этом вопросе.