Такер Карлсон уверен, что Путин готов пойти на компромисс по Украине
Президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс по Украине, заявил американский журналист Такер Карлсон, который на днях взял интервью у российского лидера. Такое мнение он выразил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого проводилась в социальной сети X.
"Конечно", — сказал журналист, отвечая на вопрос, готов ли будет глава Российского государства пойти на компромисс в этом вопросе.
Вместе с тем Карлсон добавил, что работа любого президента заключается в поиске договорённостей. Именно это, по словам журналиста, и называется дипломатией.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Разговор с американцем российский лидер начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно придут к компромиссу и восстановят свои отношения. Путин также заявил, что хочет решить этот вопрос с помощью переговоров, однако напомнил, что Незалежная приняла решение отказаться от мирного урегулирования по указанию из США, и теперь Америка должна исправить эту ошибку.