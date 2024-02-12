Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее, чем любой город в США 12 февраля, 15:01 Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина в Кремле. Обложка © ТАСС/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон, на прошлой неделе побывавший в Москве, рассказал о своих впечатлениях от российской столицы: она, по его оценке, намного чище, безопаснее и приятнее любого города в США.

"Что стало шоком для меня — это город Москва, где я никогда раньше не был. Крупнейший город Европы, 13 миллионов населения. И он приятнее, чем любой город в моей стране! Я даже подумать не мог... Сейчас Москва чище и безопаснее, красивее. Её архитектура, кухня, обслуживание лучше, чем в любом городе США", — заявил Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он также сравнил технологичное и безопасное московское метро с нью-йорским, которым боятся пользоваться многие жители американского мегаполиса.

"И если ты не можешь пользоваться метро, потому что оно небезопасно, на что жалуются многие жители Нью-Йорка, то возникает вопрос, разве это не главное мерило мирового лидерства?" — добавил журналист.

Авторы Александра Вишнякова