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Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее, чем любой город в США

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Такер Карлсон заявил, что Москва приятнее, чем любой город в США

12 февраля, 15:01
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина в Кремле. Обложка © ТАСС/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина в Кремле. Обложка © ТАСС/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон, на прошлой неделе побывавший в Москве, рассказал о своих впечатлениях от российской столицы: она, по его оценке, намного чище, безопаснее и приятнее любого города в США.

"Что стало шоком для меня — это город Москва, где я никогда раньше не был. Крупнейший город Европы, 13 миллионов населения. И он приятнее, чем любой город в моей стране! Я даже подумать не мог... Сейчас Москва чище и безопаснее, красивее. Её архитектура, кухня, обслуживание лучше, чем в любом городе США", — заявил Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он также сравнил технологичное и безопасное московское метро с нью-йорским, которым боятся пользоваться многие жители американского мегаполиса.

"И если ты не можешь пользоваться метро, потому что оно небезопасно, на что жалуются многие жители Нью-Йорка, то возникает вопрос, разве это не главное мерило мирового лидерства?" — добавил журналист.

Битва галстуков: Стилист расшифровал, о чём Путин и Карлсон сказали друг другу на языке моды
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Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон приехал в столицу России в начале февраля. Он посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по Москве, зашёл в кафе и магазины, а также признался в любви к городу. Однако главной целью его визита было интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно вышло 9 февраля. Главные новости по теме этой беседы читайте здесь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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