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Путин заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине путём переговоров

9 февраля, 01:28
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путём переговоров. При этом он напомнил, что переговорный процесс был запущен ещё в марте 2022 года, однако Киев тогда отказался договариваться.

"Мы создали большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации... Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: "Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон (экс-премьер Британии. — Прим. Life.ru), отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс". Ну упустили, совершили ошибку — пусть вернутся к этому, вот и всё", — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский издал закон, запрещающий вести переговоры с Россией, но добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

"Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы всё время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры", — отметил Путин.

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Говоря о Стамбульском договоре, Путин также рассказал Карлсону, что этот документ включал в себя, в частности, запрет неонацизма на Украине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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