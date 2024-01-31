"Очередное чудовищное заявление": Захарову потрясли слова Борреля об ошибке перемирия на Украине
Захарова назвала чудовищными слова Борреля об ошибке перемирия на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла чудовищным высказывание главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любые идеи возможного примирения сторон конфликта на Украине являются ошибочными.
"Это очередное чудовищное заявление, ну, это же Боррель. <...> Хочется задать вопрос: "Ошибочными были в 22-м году какого века?" У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно", — сказала российский дипломат в эфире радио "Спутник", отметив, что испытывает потрясение от очередных заявлений Борреля.
Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил, что считает ошибочными любые идеи возможного мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, вместо этого стоит "помнить уроки", которые были извлечены с 2022 года.
ТАСС / Терещенко Михаил