"Очередное чудовищное заявление": Захарову потрясли слова Борреля об ошибке перемирия на Украине

"Это очередное чудовищное заявление, ну, это же Боррель. <...> Хочется задать вопрос: "Ошибочными были в 22-м году какого века?" У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно", — сказала российский дипломат в эфире радио "Спутник", отметив, что испытывает потрясение от очередных заявлений Борреля.