"Постоял в окопах хотя бы часок": Борреля сравнили с персонажем из советского мультфильма
Константинов сравнил Борреля с зайцем из советского мультфильма
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля с храбрым зайцем из советского мультфильма. Так он прокомментировал призывы политика поставить Киеву дальнобойные ракеты и другое вооружение.
"Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошёл бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.
По словам главы парламента Крыма, советы Борреля о дальнобойных ракетах для Киева и другие призывы никак не влияют на мировую политику. Константинов также назвал главу европейской дипломатии и его сторонников "политическими попугаями", которые повторяют официальную линию, но не понимают её смысла.
А ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае победы России и продолжения конфликта между Палестиной и Израилем. Он призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода", но конкретного плана действий 76-летний политик не представил.