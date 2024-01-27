"Постоял в окопах хотя бы часок": Борреля сравнили с персонажем из советского мультфильма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля с храбрым зайцем из советского мультфильма. Так он прокомментировал призывы политика поставить Киеву дальнобойные ракеты и другое вооружение.

"Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошёл бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

По словам главы парламента Крыма, советы Борреля о дальнобойных ракетах для Киева и другие призывы никак не влияют на мировую политику. Константинов также назвал главу европейской дипломатии и его сторонников "политическими попугаями", которые повторяют официальную линию, но не понимают её смысла.