Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву дальнобойных ракет
Глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Киеву.
"Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет", — написал Боррель в соцсети X.
Кроме того, они затронули тему усиления мер борьбы с обходом антироссийских санкций.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты. Он также заявил о необходимости ужесточить санкции против Москвы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что снаряды, которые хотят отправить Киеву, могут долететь и до Польши.