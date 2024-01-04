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3 января, 22:00

Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву дальнобойных ракет

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Киеву.

"Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет", — написал Боррель в соцсети X.

Кроме того, они затронули тему усиления мер борьбы с обходом антироссийских санкций.

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Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты. Он также заявил о необходимости ужесточить санкции против Москвы. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что снаряды, которые хотят отправить Киеву, могут долететь и до Польши.

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X / Josep Borrell Fontelles

Артур Лапсаков
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