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Регион
Опубликовано 3 января 2024, 20:48
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Слуцкий обвинил главу МИД Польши в развязывании третьей мировой войны

Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на каждую атаку на её территорию

Усилия всех стран – участниц НАТО направлены на то, чтобы сломить и ослабить РФ, но эти попытки окажутся безрезультатными, а на каждую атаку по своей территории Россия ответит ударом возмездия. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал глава Комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение главы польского МИД Радослава Сикорского передать Киеву дальнобойные ракеты.

"Все, кто не оболванен враньём Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остаётся Россия, сила и мощь которой в её людях. Всё НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!" говорится в публикации лидера ЛДПР.

Политик добавил, что если Коллективный Запад намерен согласиться с опасным предложением главы польского МИД, то Россия будет поимённо знать провокаторов, чьими стараниями мир движется к третьей мировой войне. По его словам, именно такие политики, как Сикорский, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент США Джо Байден, накачивающие оружием пришедший к власти в результате государственного переворота киевский режим, ответственны за смерть российских детей в Белгороде и удары по Донецку в новогоднюю ночь, о которых сам Сикорский, разумеется, не упомянул.

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Напомним, ранее сегодня глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Западу с призывом направить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По словам польского министра, страны Запада должны ответить Москве путём предоставления Киеву "ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Лысенко
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