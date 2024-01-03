Усилия всех стран – участниц НАТО направлены на то, чтобы сломить и ослабить РФ, но эти попытки окажутся безрезультатными, а на каждую атаку по своей территории Россия ответит ударом возмездия. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал глава Комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение главы польского МИД Радослава Сикорского передать Киеву дальнобойные ракеты.

"Все, кто не оболванен враньём Вашингтона и Брюсселя, давно понимают, что реальной целью была и остаётся Россия, сила и мощь которой в её людях. Всё НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!" — говорится в публикации лидера ЛДПР.

Политик добавил, что если Коллективный Запад намерен согласиться с опасным предложением главы польского МИД, то Россия будет поимённо знать провокаторов, чьими стараниями мир движется к третьей мировой войне. По его словам, именно такие политики, как Сикорский, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент США Джо Байден, накачивающие оружием пришедший к власти в результате государственного переворота киевский режим, ответственны за смерть российских детей в Белгороде и удары по Донецку в новогоднюю ночь, о которых сам Сикорский, разумеется, не упомянул.