"Мало им было?": Захарова отреагировала на призывы Польши предоставить дальнобойные ракеты ВСУ
Захарова: Ракеты, которые хотят отправить Киеву, могут долететь и до Польши
Министерство иностранных дел Польши действует против своей страны, а не во благо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат таким образом прокомментировала высказывание главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который призвал отправить в Киев дальнобойные ракеты для атак по территории России.
"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", — написала Захарова в телеграм-канале.
Официальный представитель МИД пошутила насчёт того, что у польского министра отсутствуют собственные выдающиеся идеи, а есть только американские. Захарова пояснила, что Сикорский действует против собственной страны. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей, заключила дипломат.
А ранее Лайф рассказывал, что в конце декабря на территорию Польши залетела ракета с Украины. Польские ВС были приведены в полную боевую готовность. Военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения границы.
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