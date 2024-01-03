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3 января, 14:08

"Мало им было?": Захарова отреагировала на призывы Польши предоставить дальнобойные ракеты ВСУ

Захарова: Ракеты, которые хотят отправить Киеву, могут долететь и до Польши

Министерство иностранных дел Польши действует против своей страны, а не во благо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат таким образом прокомментировала высказывание главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который призвал отправить в Киев дальнобойные ракеты для атак по территории России.

"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", написала Захарова в телеграм-канале.

Официальный представитель МИД пошутила насчёт того, что у польского министра отсутствуют собственные выдающиеся идеи, а есть только американские. Захарова пояснила, что Сикорский действует против собственной страны. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей, заключила дипломат.

Властям Польши посоветовали обратиться к гадалкам из-за залетевшей с Украины ракеты
Властям Польши посоветовали обратиться к гадалкам из-за залетевшей с Украины ракеты

А ранее Лайф рассказывал, что в конце декабря на территорию Польши залетела ракета с Украины. Польские ВС были приведены в полную боевую готовность. Военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения границы.

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Дарья Нарыкова
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