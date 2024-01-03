"Мало им было?": Захарова отреагировала на призывы Польши предоставить дальнобойные ракеты ВСУ

Министерство иностранных дел Польши действует против своей страны, а не во благо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат таким образом прокомментировала высказывание главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который призвал отправить в Киев дальнобойные ракеты для атак по территории России.

"Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться", — написала Захарова в телеграм-канале.