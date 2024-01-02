Властям Польши посоветовали обратиться к гадалкам из-за залетевшей с Украины ракеты

Польские власти не имеют никакого представления о том, что делать в ситуации с влетевшей на территорию страны ракетой. Как считают обозреватели издания Myśl Polska, правительству в таком случае ничего не остаётся, как обратиться за помощью к ясновидящим и гадалкам.

В статье указано, что польское правительство не имеет достаточных знаний, чтобы внятно ответить на вопрос о происхождении ракеты, прилетевшей на территорию Польши со стороны Украины.