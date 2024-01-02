Властям Польши посоветовали обратиться к гадалкам из-за залетевшей с Украины ракеты
Myśl Polska: Властям Польши нужна помощь ясновидящих из-за ракеты с Украины
Польские власти не имеют никакого представления о том, что делать в ситуации с влетевшей на территорию страны ракетой. Как считают обозреватели издания Myśl Polska, правительству в таком случае ничего не остаётся, как обратиться за помощью к ясновидящим и гадалкам.
В статье указано, что польское правительство не имеет достаточных знаний, чтобы внятно ответить на вопрос о происхождении ракеты, прилетевшей на территорию Польши со стороны Украины.
"Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится всё больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становятся всё более запутанными и непредсказуемыми", — пишут авторы.
Напомним, что в конце декабря на территорию Польши залетела ракета с Украины. Польские ВС были приведены в полную боевую готовность. Военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения.
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