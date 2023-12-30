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30 декабря, 16:14

Почти 500 польских солдат бросили на поиски залетевшей с Украины ракеты

Польские военные не нашли элементов ракеты, залетевшей со стороны Украины

Почти 500 польских солдат бросили на поиски залетевшей со стороны Украины ракеты, но каких-либо следов снаряда не нашли, сообщили в оперативном командовании вооружённых сил республики. В связи с этим проверка завершена и дальнейшего расследования не планируется.

"В 15:00 (17:00 мск) завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства", — уточнили в командовании.

Москва не собирается давать объяснения из-за обвинений Варшавы в ракетном инциденте
Москва не собирается давать объяснения из-за обвинений Варшавы в ракетном инциденте

Напомним, на территорию Польши залетела ракета с Украины. Польские ВС были приведены в полную боевую готовность. Военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения.

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Александра Мышляева
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