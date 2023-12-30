Почти 500 польских солдат бросили на поиски залетевшей с Украины ракеты

Почти 500 польских солдат бросили на поиски залетевшей со стороны Украины ракеты, но каких-либо следов снаряда не нашли, сообщили в оперативном командовании вооружённых сил республики. В связи с этим проверка завершена и дальнейшего расследования не планируется.

"В 15:00 (17:00 мск) завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства", — уточнили в командовании.