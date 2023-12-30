Москва не собирается давать объяснения из-за обвинений Варшавы в ракетном инциденте

Обвинения Польши в сторону России по поводу залетевшей с территории Украины ракеты бездоказательны. Об этом РИА "Новости" сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект", — рассказал он, объяснив, что польские специалисты сочли, что это российская маневрирующая ракета.