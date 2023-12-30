Москва не собирается давать объяснения из-за обвинений Варшавы в ракетном инциденте
Дипломат Ордаш: Обвинения МИД Польши в инциденте с ракетой бездоказательны
Обвинения Польши в сторону России по поводу залетевшей с территории Украины ракеты бездоказательны. Об этом РИА "Новости" сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект", — рассказал он, объяснив, что польские специалисты сочли, что это российская маневрирующая ракета.
Документально подтвердить информацию Варшава отказалась. По словам Ордаша, Москва не намерена давать никаких объяснений, пока не будут представлены конкретные доказательства её причастности к произошедшему.
Напомним, на территорию Польши залетела ракета с Украины. Польские ВС были приведены в полную боевую готовность. Военные подняли самолёты на перехват объекта, но не смогли его сбить. По данным Варшавы, ракета находилась на территории страны около трёх минут и пролетела вглубь на 40 километров. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения воздушного пространства страны.