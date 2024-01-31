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31 января, 05:21

Боррель назвал ошибкой идеи возможного перемирия на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибочными любые идеи возможного перемирия России и Украины. Об этом сообщает журнал L'Obs.

"Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас", — приводит издание высказывание европейского политика.

По его мнению, вместо мирного урегулирования конфликта необходимо "помнить уроки", извлечённые с 2022 года. Только так Запад сможет избежать повторения уже допущенных ошибок и удвоить усилия в областях, в которых удалось добиться некоторого успеха. Более того, Боррель подчеркнул, что конфликт Киева с Москвой "укрепил трансатлантическое единство". Вместе с тем он добавил, что с его начала Незалежной была оказана поддержка в виде 30 миллиардов евро со стороны ЕС. Также на территории объединения было обучено и полсотни тысяч бойцов ВСУ.

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А ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет "безвозвратно испорчен" в случае поражения Украины, а также призвал партнёров по ЕС "засучить рукава", чтобы избежать "пугающего исхода". Вот только конкретного плана действий 76-летний политик так и не озвучил.

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ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Николь Вербер
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