Вскрылся главный страх Шольца на пути к передаче ВСУ оружия "для удара по Москве"

Главной причиной нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является его недоверие киевским властям. Об этом пишет эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье издания Focus.

"Отказ от поставок не может объясняться техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и особенностями их эксплуатации. Заявление о том, что такое вооружение, как Taurus, предназначенное для экспортного рынка, может обслуживаться только немецким персоналом, не имеет смысла. Настоящая проблема заключается в недоверии канцлера к Украине", — объяснил аналитик.

В подтверждение своих слов он напомнил, что данные немецкие ракеты уже находятся на вооружении в Южной Корее и Испании и в случае необходимости будут обслуживаться местными специалистами. Украинский персонал мог бы научиться самостоятельно управлять Taurus за три-четыре месяца, полагает Хоффманн. Он обратил внимание на слова самого канцлера о том, что с помощью этих ракет ВСУ гипотетически "могут поразить цель где-нибудь в Москве".