Вскрылся главный страх Шольца на пути к передаче ВСУ оружия "для удара по Москве"
Эксперт Хоффманн: Шольц не передаёт ВСУ ракеты Taurus из-за недоверия к Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
Главной причиной нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus является его недоверие киевским властям. Об этом пишет эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье издания Focus.
"Отказ от поставок не может объясняться техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и особенностями их эксплуатации. Заявление о том, что такое вооружение, как Taurus, предназначенное для экспортного рынка, может обслуживаться только немецким персоналом, не имеет смысла. Настоящая проблема заключается в недоверии канцлера к Украине", — объяснил аналитик.
В подтверждение своих слов он напомнил, что данные немецкие ракеты уже находятся на вооружении в Южной Корее и Испании и в случае необходимости будут обслуживаться местными специалистами. Украинский персонал мог бы научиться самостоятельно управлять Taurus за три-четыре месяца, полагает Хоффманн. Он обратил внимание на слова самого канцлера о том, что с помощью этих ракет ВСУ гипотетически "могут поразить цель где-нибудь в Москве".
На самом деле Шольц не разрешает их передать ВСУ из страха, что украинцы будут "использовать ракеты Taurus не только на территории Украины, но и против целей в России", несмотря на то, что Киев неоднократно пытался убедить западных союзников в отсутствии подобных планов. Аналитик добавил, что потеря украинскими властями доверия западных партнёров может оставить ВСУ без дальнейших поставок и быстро ввергнет их в критическую ситуацию.
Как ранее писал Life.ru, в январе Бундестаг голосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшего передать Киеву ракеты Taurus. Месяц спустя немецкий парламент во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение. В ходе третьего голосования немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. На конференции, организованной DPA 26 февраля, федеральный канцлер Олаф Шольц признался, что его поражают заявления ряда политиков о возможном участии в конфликте.